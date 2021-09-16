Зірка UFC став виконавчим продюсером біографічного серіалу про себе самого.

Зірка змішаних єдиноборств Конор МакГрегор підтвердив свою співпрацю зі стрімінговим сервісом Netflix над спільним проектом.

Про це він написав у Twitter.

Йдеться про біографічний мінісеріал про життя бійця UFC - вихід першої серії очікується вже цієї зими. МакГрегор буде не тільки головним героєм, але і виконавчим продюсером.

"Ми уклали контракт на 4 годинні серії, які я маю продюсувати для Netflix прямо зараз, що я вже, більш-менш, зробив. Перша годинна серія буде готова до січня. Різдвяні подарунки", - написав Мак 15 вересня.

Читайте також"Зараз зламаю тобі носа, пацюк": зірка UFC Макгрегор погрожував журналісту на прес-конференції (відео)Боєць не став розкривати інші деталі проекту, зокрема й назву серіалу. Хоча в липні в Twitter він також натякнув, що одна серія буде іменуватися "Божевільний Мак: Дорога люті".

Нагадаємо, зараз Конор МакГрегор відновлюється після перелому ноги, отриманого під час його липневої поразки від Дастіна Пуар'є.

Однак на цьому тижні він потрапив на заголовки газет після свого візиту на церемонію нагородження премії MTV Video Music Awards 2021, де він мало не побився з хлопцем акторки Меган Фокс, репером Machine Gun Kelly.

Автор: Станіслав Кожемякін