Стрімінговий сервіс обіцяє, що нові фільми будуть з'являтися на платформі щотижня в 2021 році.

Netflix опублікував прев'ю фільмів власного виробництва, які вийдуть у 2021 році.

Читайте такожСеріал "Академія Амбрелла": Netflix представив, хто зіграє супергероїв-"горобців" у новому сезоні (фото)На нас чекають як продовження відомих проектів, так і нові стрічки. Анонс головних прем'єр опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Один з найбільш очікуваних фільмів — фантастична комедія з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс "Не дивись вгору".

На Netflix вийдуть фільми Джейн Кемпіон, Паоло Соррентіно й Адама Маккея.

Анонсовано 70 кінопроектів за участю Райяна Рейнольдса, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Дженніфер Лоуренс та інших зірок.

Стрімінговий сервіс обіцяє, що нові фільми будуть з'являтися на платформі щотижня у 2021 році.

Netflix - найбільший у світі розважальний стрімінговий сервіс, що нараховує понад 195 мільйонів користувачів з платною підпискою у понад 190 країнах. Сервіс пропонує серіали, документальні програми та художні фільми у великій різноманітності жанрів і різними мовами. Користувачі можуть дивитися відео на будь-якому екрані, коли завгодно і де завгодно — потрібно лише підключення до інтернету.

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Автор: Ольга Робейко