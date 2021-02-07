Оголошено про розробку відразу кількох проектів.

Netflix запустить проекти з родиною колишнього президента США Барака Обами: продюсерська компанія екс-президента і його дружини Мішель Обами Higher Ground Productions створить кілька фільмів та серіалів.

Читайте такожNetflix показав трейлер фільму про легендарного футболіста Пеле (відео)Повідомлення про це з'явилося на сайті стримингового сервісу.

"Higher Ground Productions, продюсерська компанія Барака і Мішель Обама, спільно з Netflix сьогодні оголосила про розробку декількох майбутніх проектів", - йдеться в тексті.

Зазначається, що це будуть художні, документальні, а також дитячі та сімейні фільми та серіали. Всі зазначені проекти знаходяться на різних стадіях створення.

Серед спільних проектів родини Обами і Netflix вказується серіал для підлітків про індіанську дівчину з резервації, яка співпрацює з поліцією під прикриттям. Також готується серіал про національні парки та дику природу, науково-фантастичний фільм і картина про одного з перших підкорювачів Евересту - непальця Тенцінга Норгея. Крім цього, в рамках співпраці створюється фільм за мотивами книги Мохсіна Хаміда "Вихід на захід" (Exit West), в якому роль виконує британський актор Різ Ахмед.

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Автор: УНІАН