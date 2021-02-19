Співачка вже підписала контракт з сервісом Netflix на трансляцію стрічки.

Співачка Мадонна планує зняти автобіографічний документальний фільм для Netflix.

Про це повідомляє Тһе Sun.

Співачка вже підписала контракт з сервісом на трансляцію стрічки, в яку увійдуть кадри з її останнього туру Madame X, що завершився в березні минулого року, а також рідкісні закулісні кадри.

Читайте такожТім Бертон зніме для Netflix спін-офф "Сімейки Аддамс"

Очікується, що у фільмі покажуть сцени, в яких суперзірка бореться з отриманими на гастролях травмами стегна і коліна, через які вона відмовилася від декількох шоу туру.

"Мадонна буквально пролила кров, піт і сльози під час туру Madame X. Вона хоче, щоб документальний фільм показав, на які жертви вона пішла, щоб тур відбувся. Вона вже кілька тижнів працює над відзнятим матеріалом і добре з цим справляється", - розповіло джерело видання.

Про дату виходу проекту на даний момент невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН