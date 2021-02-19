Співачка Мадонна планує зняти автобіографічний документальний фільм для Netflix.
Про це повідомляє Тһе Sun.
Співачка вже підписала контракт з сервісом на трансляцію стрічки, в яку увійдуть кадри з її останнього туру Madame X, що завершився в березні минулого року, а також рідкісні закулісні кадри.
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Очікується, що у фільмі покажуть сцени, в яких суперзірка бореться з отриманими на гастролях травмами стегна і коліна, через які вона відмовилася від декількох шоу туру.
"Мадонна буквально пролила кров, піт і сльози під час туру Madame X. Вона хоче, щоб документальний фільм показав, на які жертви вона пішла, щоб тур відбувся. Вона вже кілька тижнів працює над відзнятим матеріалом і добре з цим справляється", - розповіло джерело видання.
Про дату виходу проекту на даний момент невідомо.
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