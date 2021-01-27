Відома телекомпанія НВО планує зняти серіал за мотивами Гаррі Поттера.
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Про це повідомляє Hollywood Reporter.
На цей час НВО веде переговори з кіностудією Warner Bros. Також йдуть пошуки сценаристів. При цьому напевно ще невідомо, буде знятий серіал чи ні.
Повідомляється, що автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повинна погодитися на те, щоб за мотивами її оповідань знімали серіал. А також потрібно домовитися з NBCUniversal, бо саме ця медіакорпорація володіє контрактом на трансляцію фільмів про пригоди Гаррі Поттера.
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