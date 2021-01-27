Телекомпанія НВО зараз веде переговори з Warner Bros.

Відома телекомпанія НВО планує зняти серіал за мотивами Гаррі Поттера.

Читайте такожHBO випустити ще один приквел "Гри престолів"

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

На цей час НВО веде переговори з кіностудією Warner Bros. Також йдуть пошуки сценаристів. При цьому напевно ще невідомо, буде знятий серіал чи ні.

Повідомляється, що автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повинна погодитися на те, щоб за мотивами її оповідань знімали серіал. А також потрібно домовитися з NBCUniversal, бо саме ця медіакорпорація володіє контрактом на трансляцію фільмів про пригоди Гаррі Поттера.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН