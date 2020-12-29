Кіностудія Sony оголосила про завершення зйомок перезапуску "Обителі зла" - фільм заснований на грі Resident Evil.
Читайте такожSony випустила документальний фільм про зйомки "Одного разу... у Голлівуді"З нагоди цього студія опублікувала в Twitter кадр, на якому видно хлопавку з лого картини і емблемою корпорації Umbrella, а поруч стоїть старий телевізор.
За новий проект відповідає Йоханнес Робертс ("Синя безодня"). За його словами, в новому фільмі він максимально наблизиться до оригінальної історії.
"У цьому фільмі я дійсно хотів повернутися до початкових перших двох ігор Resident Evil і відтворити той жахливий внутрішній досвід, який я мав, коли я вперше грав у них. Водночас хотілося розповісти ґрунтовну людську історію про маленьке вмираюче американське містечко", — сказав Робертс.
Вже опубліковано акторський склад майбутнього фільму. Прем'єра "Обителі зла" намічена на 9 вересня 2021 року, передає 112.ua.
Серія фільмів "Обитель зла" була заснована на однойменній грі, що вийшла в 1996 році. Всього було знято шість фільмів, перший з яких вийшов в 2002 році, а останній - в 2016 році. Режисером виступав Пол Андерсон, а головну роль виконала його дружина Мілла Йовович.
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