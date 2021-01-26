ОМКФ пройде в режимі офлайн, але в зміненому форматі.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) відбудеться в серпні 2021 року.

Читайте такожОдеський міжнародний кінофестиваль через COVID-19 вперше пройде в онлайн-форматіЯк повідомили УНІАН у прес-службі ОМКФ, фестиваль пройде в Одесі з 14 по 21 серпня.

Зазначається, що ОМКФ на початку поточного року змінив керівний склад. Зокрема, виконавчим директором стала Ганна Мачух, яка раніше працювала директором департаменту з маркетингу ОМКФ, директором кіноринку, а також керувала стратегічним розвитком фестивалю.

Також Мачух була виконавчим директором Української кіноакадемії та співзасновником онлайн-платформи для аудіовізуального сектору DzygaMDB. Операційним директором ОМКФ призначено Катерину Звєздіну, директором зі стратегічного розвитку - Олександра Холоденка.

На фестивалі планується створити незалежну відбіркову комісію, яку очолить Алік Шпилюк - колишній програмний директор і консультант ОМКФ.

Як зазначила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, торік через пандемію коронавірусу фестиваль пройшов в онлайн-форматі.

«Уже тоді ми розуміли, що в цілому фестиваль потребує докорінних змін. Тому цей рік ми почали з розробки абсолютно нової стратегії розвитку ... 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне - кращі фільми України та світу і, звичайно, нашу унікальну атмосферу, яку в цьому році ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі», - сказала Тігіпко.

У свою чергу Мачух додала, що 12-й кінофестиваль відбудеться в режимі офлайн, але у зміненому форматі.

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройшов у режимі онлайн з 25 вересня по 3 жовтня 2020 року.

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Автор: Лариса Козова