У ніч з 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі пройшла 73-я церемонія вручення головної телевізійний премії "Еммі-2021". Найбільше номінацій цього року дісталося проектам HBO і HBO Max (130 згадок), за ними Netflix (129), а замикав трійку лідерів Disney+ (71).
Абсолютним фаворитом церемонії став серіал "Корона" - він забрав всі нагороди в категорії "Драматичні серіали". Серед комедійних серіалів першість розділили "Тед Лассо" і "Хитрощі" - у них по чотири і три нагороди відповідно. Найбільша кількість нагород в категорії "Кращий міні-серіал" отримав "Мейр з Істтауна", але головна премія все ж дісталася "Ходу королеви".
Пропонуємо вам список основних переможців преміїЕммі - 2021:
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Категорія "Драматичні серіали"
- Кращий драматичний серіал - "Корона"
- Краща актриса драматичного серіалу-Олівія Коулман, "Корона"
- Кращий актор драматичного серіалу - Джош О'Коннор, "Корона"
- Краща актриса другого плану в драматичному серіалі - Джилліан Андерсон, "Корона"
- Кращий актор другого плану в драматичному серіалі - Тобіас Мензіс, "Корона"
- Кращий режисер драматичного серіалу - Джессіка Хоббс, "Корона"
- Кращий сценарій в драматичному серіалі - Пітер Морган, "Корона"
Категорія "Комедійні серіали"
- Кращий комедійний серіал - "Тед Лассо"
- Краща актриса комедійного серіалу - Джин Смарт, "Хитрощі"
- Кращий актор комедійного серіалу - Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
- Краща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ханна Уеддінгхем, "Тед Лассо"
- Кращий актор другого плану в комедійному серіалі - Бретт Голдстайн, "Тед Лассо"
- Кращий режисер комедійного серіалу - Люсія Аньєлло, "Хитрощі"
- Кращий сценарій в комедійному серіалі - Люсія Аньєлло, Пол Даунс, Джен Статскі, "Хитрощі"
Категорія "Міні-серіали"
- Кращий Міні-серіал - "Хід королеви"
- Краща актриса міні-серіалу - Кейт Вінслет, "Мейр з Істтауна"
- Кращий актор міні-серіалу - Юен Макгрегор, "Холстен"
- Краща актриса другого плану в міні-серіалі - Джуліанн Ніколсон, "Мейр з Істтауна"
- Кращий актор другого плану в міні-серіалі - Еван Пітерс, "Мейр з Істтауна"
- Кращий режисер міні-серіалу - Скотт Френк, "Хід королеви"
- Кращий сценарій міні-серіалу - Мікаела Коул, "Я можу тебе знищити"
Нагадаємо, "Еммі" - головна премія для телевізійних проектів (як "Оскар" для кіноіндустрії). Номінанти на "Еммі" діляться за жанрами: комедійні серіали, драматичні, міні-серіали, реаліті-шоу та інші.