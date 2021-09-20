Найбільша кількість номінацій - у серіалу "Корона".

У ніч з 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі пройшла 73-я церемонія вручення головної телевізійний премії "Еммі-2021". Найбільше номінацій цього року дісталося проектам HBO і HBO Max (130 згадок), за ними Netflix (129), а замикав трійку лідерів Disney+ (71).

Абсолютним фаворитом церемонії став серіал "Корона" - він забрав всі нагороди в категорії "Драматичні серіали". Серед комедійних серіалів першість розділили "Тед Лассо" і "Хитрощі" - у них по чотири і три нагороди відповідно. Найбільша кількість нагород в категорії "Кращий міні-серіал" отримав "Мейр з Істтауна", але головна премія все ж дісталася "Ходу королеви".

Пропонуємо вам список основних переможців преміїЕммі - 2021:

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Категорія "Драматичні серіали"

Кращий драматичний серіал - "Корона"

Краща актриса драматичного серіалу-Олівія Коулман, "Корона"

Кращий актор драматичного серіалу - Джош О'Коннор, "Корона"

Краща актриса другого плану в драматичному серіалі - Джилліан Андерсон, "Корона"

Кращий актор другого плану в драматичному серіалі - Тобіас Мензіс, "Корона"

Кращий режисер драматичного серіалу - Джессіка Хоббс, "Корона"

Кращий сценарій в драматичному серіалі - Пітер Морган, "Корона"

Категорія "Комедійні серіали"

Кращий комедійний серіал - "Тед Лассо"

Краща актриса комедійного серіалу - Джин Смарт, "Хитрощі"

Кращий актор комедійного серіалу - Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Краща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ханна Уеддінгхем, "Тед Лассо"

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі - Бретт Голдстайн, "Тед Лассо"

Кращий режисер комедійного серіалу - Люсія Аньєлло, "Хитрощі"

Кращий сценарій в комедійному серіалі - Люсія Аньєлло, Пол Даунс, Джен Статскі, "Хитрощі"

Категорія "Міні-серіали"

Кращий Міні-серіал - "Хід королеви"

Краща актриса міні-серіалу - Кейт Вінслет, "Мейр з Істтауна"

Кращий актор міні-серіалу - Юен Макгрегор, "Холстен"

Краща актриса другого плану в міні-серіалі - Джуліанн Ніколсон, "Мейр з Істтауна"

Кращий актор другого плану в міні-серіалі - Еван Пітерс, "Мейр з Істтауна"

Кращий режисер міні-серіалу - Скотт Френк, "Хід королеви"

Кращий сценарій міні-серіалу - Мікаела Коул, "Я можу тебе знищити"

Нагадаємо, "Еммі" - головна премія для телевізійних проектів (як "Оскар" для кіноіндустрії). Номінанти на "Еммі" діляться за жанрами: комедійні серіали, драматичні, міні-серіали, реаліті-шоу та інші.

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Автор: Вікторія Гордієнко