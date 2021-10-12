Легендарному українському гурту "Океан Ельзи" виповнилося 27 років. Колектив було створено 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук привітав фанатів в Інстаграм:
"Сьогодні 27! Обіймаємо всіх і кожного й дякуємо, що всі роки ми разом", - написав музикант.
"Океан Ельзи" неодноразово визнавали найкращим рок-гуртом та найкращим концертним гуртом Східної Європи. Усього на території України продано понад мільйон дисків колективу. Пісні "Океану Ельзи" вже давно стали народними. На них записано сотні каверів.
"Обійми" — перший сингл з альбому "Земля", який вийшов у 2013 році. 27 лютого відбулася презентація відеокліпу, який відзняв британський режисер Говард Грінхолл. Ця пісня має також сольну версію Святослава Вакарчука, в якій змінені слова.
Окрім того, сьогодні, 12 жовтня, 19:35 на екранах ТРЦ Gulliver в Києві мають показати прем'єру пісні "Перемога" від "ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ" та KALUSH. Після цього відео опублікують на YouTube.
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ГУРТ "ОКЕАН ЕЛЬЗИ"
- "Океан Ельзи", за словами Святослава Вакарчука, ніколи не братиме участі у конкурсах, тобто у заходах, де учасники змагаються за місця (наприклад, "Євробаченні"). Такий принцип гурт ухвалив ще на початку існування, після розчарування у музичному конкурсі "Перлини сезонів", де "ОЕ" лідирував від початку аж до виступу останнього колективу, який переміг, а "Океан" посів лише друге місце.
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- Один з перших піар-менеджерів гурту згадує, що в ранній період вони робили ставку на аудиторію жінок 35+, а також на дітей з патріотичних сімей.
- Теми пісень гурту звучать у першому українському анімаційному мультсеріалі "Лис Микита" та дитячому фільмі "Прикольна казка".
- Піснею "Країна дітей" (спільно з Аlyona Аlyona до Дня захисту дітей) гурт долучився до акції "Так працює пам'ять", присвяченої пам'яті Данила Дідіка та всім, хто віддав життя за незалежність України.