12 жовтня 2021 року гурту "Океан Ельзи" виповнюється 27 років.

Легендарному українському гурту "Океан Ельзи" виповнилося 27 років. Колектив було створено 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук привітав фанатів в Інстаграм:

"Сьогодні 27! Обіймаємо всіх і кожного й дякуємо, що всі роки ми разом", - написав музикант.

"Океан Ельзи" неодноразово визнавали найкращим рок-гуртом та найкращим концертним гуртом Східної Європи. Усього на території України продано понад мільйон дисків колективу. Пісні "Океану Ельзи" вже давно стали народними. На них записано сотні каверів.

"Обійми" — перший сингл з альбому "Земля", який вийшов у 2013 році. 27 лютого відбулася презентація відеокліпу, який відзняв британський режисер Говард Грінхолл. Ця пісня має також сольну версію Святослава Вакарчука, в якій змінені слова.

Окрім того, сьогодні, 12 жовтня, 19:35 на екранах ТРЦ Gulliver в Києві мають показати прем'єру пісні "Перемога" від "ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ" та KALUSH. Після цього відео опублікують на YouTube.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ГУРТ "ОКЕАН ЕЛЬЗИ"

"Океан Ельзи", за словами Святослава Вакарчука, ніколи не братиме участі у конкурсах, тобто у заходах, де учасники змагаються за місця (наприклад, "Євробаченні"). Такий принцип гурт ухвалив ще на початку існування, після розчарування у музичному конкурсі "Перлини сезонів", де "ОЕ" лідирував від початку аж до виступу останнього колективу, який переміг, а "Океан" посів лише друге місце.

Читайте такожНесподівана колаборація: "Океан Ельзи" і "Один в каное" випустили спільний кліп

Один з перших піар-менеджерів гурту згадує, що в ранній період вони робили ставку на аудиторію жінок 35+, а також на дітей з патріотичних сімей.

Теми пісень гурту звучать у першому українському анімаційному мультсеріалі "Лис Микита" та дитячому фільмі "Прикольна казка".

Піснею "Країна дітей" (спільно з Аlyona Аlyona до Дня захисту дітей) гурт долучився до акції "Так працює пам'ять", присвяченої пам'яті Данила Дідіка та всім, хто віддав життя за незалежність України.

Автор: Вероніка Кордон