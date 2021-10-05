Серіал стартує на HBO Max у 2022 році.

HBO Max представив перший тизер серіалу "Будинок дракона" - приквела "Гри престолів".

Відповідне відео опубліковано на YouTube- каналі HBO. Серіал стартує у 2022 році.

Читайте такожNetflix продовжив серіал "Відьмак" та показав новий трейлер (відео)У ролику можна побачити виконавців головних ролей - Метта Смітта й Емму Д'Арсі. У центрі сюжету - громадянська війна між Таргарієнами. Події розгортаються за сотні років до сюжету "Гри престолів".

Нагадаємо, сюжет приквелу створений за мотивами книги "Полум'я і кров" (Fire and Blood) Джорджа Мартіна, який разом з Раяном Кондалом став його сценаристом.

Режисером "Будинку дракона" став британець Мігель Сапочник, який зняв кілька серій основної кіносаги й удостоївся за одну з них премії "Еммі".

"Будинок дракона": сюжет серіалу

Серіал "Будинок дракона" розповідатиме про події на вигаданому континенті Вестерос, що відбувалися приблизно за 200 років до подій "Гри престолів". Сюжет буде сконцентрований на "Танці Драконів" - громадянській війні (129-131 роки від Завоювання Ейгона I), причина якої - династична криза між двома гілками будинку Таргарієнів. "Танець" вибухнув після смерті Візеріса I Таргарієна, коли принцеса Рейніра Таргарієн, підтримана партією "чорних", і принц Ейгон Таргарієн, підтриманий партією "зелених", одночасно оголосили про свої права на залізний трон.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко