Наступна серія з'явиться в ефірі 5 лютого.

Marvel випустила новий трейлер до середини сезону "ВандаВіжн". У ньому показані кадри з решти серій.Читайте такожВийшов трейлер комедії "Скажене весілля-3" (відео)

У новому ролику присутня низка спойлерів. Наступна серія з'явиться в ефірі 5 лютого.

Зазначимо, що вийшло вже чотири епізоди, а решту п'ять почнуть показувати по одному на тиждень (щоп'ятниці).

Трейлер другої половини сезону «ВандаВіжн»

"ВандаВіжн": про що серіал

"ВандаВіжн" - серіал про Червону відьму та про Віжн у виконанні Елізабет Олсен й Пола Беттані.

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Автор: Ольга Робейко