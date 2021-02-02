"ВандаВіжн" - коли вийдуть нові серії
Marvel випустила новий трейлер до середини сезону "ВандаВіжн". У ньому показані кадри з решти серій.Читайте такожВийшов трейлер комедії "Скажене весілля-3" (відео)
У новому ролику присутня низка спойлерів. Наступна серія з'явиться в ефірі 5 лютого.
Зазначимо, що вийшло вже чотири епізоди, а решту п'ять почнуть показувати по одному на тиждень (щоп'ятниці).
Трейлер другої половини сезону «ВандаВіжн»
"ВандаВіжн": про що серіал
"ВандаВіжн" - серіал про Червону відьму та про Віжн у виконанні Елізабет Олсен й Пола Беттані.
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