Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на "Оскар-2022". У кожній категорії відібрані по 10-15 фільмів-номінантів, але пізніше члени Кіноакадемії відберуть тільки по 5 фіналістів. Фільми, які вже безпосередньо претендуватимуть на "Оскар", будуть відомі 8 лютого 2022 року.
Зазначимо, українська драма "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапила в лонг-лист премії, але не пройшла відбір в шорт-лист. Таким чином в 2022 році цей фільм, на жаль, не отримає нагороду.
При цьому гучний фільм "Дюна" претендує одразу на чотири нагороди, а фільм про Джеймса Бонда "Не час вмирати" - на п'ять.
Читайте такожУкраїнський мультфільм "Мавка. Лісова пісня" майже за 200 мільйонів вийде через рік (відео)Найкращий міжнародний фільм:
- "Сядь за кермо моєї машини", Японія
- "Купе номер 6", Фінляндія
- "Велика свобода", Австрія
- "Лунана: як в класній кімнаті", Бутан
- "Втеча", Данія
- "Я створений для тебе", Німеччина
- "Агнець", Ісландія
- "Герой", Іран
- "Рука Бога", Італія
- "Вулик", Косово
- "Молитви про вкрадених", Мексика
- "Найгірша людина на світі", Норвегія
- "Plaza Catedral", Панама
- "Найкращий Бос", Іспанія
- "Playground", Бельгія
Найкращий документальний фільм:
- "Ascension"
- "Attica"
- "Біллі Айліш: злегка розмитий світ"
- "Файя Дайи"
- "The First Wave"
- "Пагін"
- "На одному диханні"
- "Джулія"
- "Президент"
- "На шляху до зцілення"
- "Рятувальна операція"
- "Просто, як вода"
- "Літо Соулу"
- "The Velvet Underground"
- "Текст у вогні"
Найкращий саундтрек:
- "Дюна"
- "Бути Рікардо"
- "Кендімен"
- "Не дивись наверх"
- "Енканто"
- "Французький вісник"
- "Легенда про зеленого лицаря"
- "Тим болючіше падати"
- "Король Річард"
- "Остання дуель"
- "Не час вмирати"
- "Паралельні матері"
- "Влада пса"
- "Спенсер"
- "Трагедія Макбета"
Найкращі візуальні ефекти:
- "Чорна вдова"
- "Дюна"
- "Вічний"
- "Головний герой"
- "Мисливці за привидами: спадкоємці"
- "Годзілла проти Конга"
- "Матриця: Воскресіння"
- "Не час вмирати"
- "Шан-Чі і легенда десяти кілець"
- "Людина-павук: немає шляху додому"
Церемонія вручення премії Оскар запланована на 27 березня в Dolby Theater, в Лос-Анджелесі.