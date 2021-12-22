Оголошено шорт-лист на "Оскар-2022" / фото REUTERS

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на "Оскар-2022". У кожній категорії відібрані по 10-15 фільмів-номінантів, але пізніше члени Кіноакадемії відберуть тільки по 5 фіналістів. Фільми, які вже безпосередньо претендуватимуть на "Оскар", будуть відомі 8 лютого 2022 року.

Зазначимо, українська драма "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапила в лонг-лист премії, але не пройшла відбір в шорт-лист. Таким чином в 2022 році цей фільм, на жаль, не отримає нагороду. 

При цьому гучний фільм "Дюна" претендує одразу на чотири нагороди, а фільм про Джеймса Бонда "Не час вмирати" - на п'ять. 

Читайте такожУкраїнський мультфільм "Мавка. Лісова пісня" майже за 200 мільйонів вийде через рік (відео)Найкращий міжнародний фільм:

  • "Сядь за кермо моєї машини", Японія
  • "Купе номер 6", Фінляндія
  • "Велика свобода", Австрія
  • "Лунана: як в класній кімнаті", Бутан
  • "Втеча", Данія
  • "Я створений для тебе", Німеччина
  • "Агнець", Ісландія
  • "Герой", Іран
  • "Рука Бога", Італія
  • "Вулик", Косово
  • "Молитви про вкрадених", Мексика
  • "Найгірша людина на світі", Норвегія
  • "Plaza Catedral", Панама
  • "Найкращий Бос", Іспанія
  • "Playground", Бельгія

Найкращий документальний фільм:

  • "Ascension"
  • "Attica"
  • "Біллі Айліш: злегка розмитий світ"
  • "Файя Дайи"
  • "The First Wave"
  • "Пагін"
  • "На одному диханні"
  • "Джулія"
  • "Президент"
  • "На шляху до зцілення"
  • "Рятувальна операція"
  • "Просто, як вода"
  • "Літо Соулу"
  • "The Velvet Underground"
  • "Текст у вогні"

Найкращий саундтрек:

  • "Дюна"
  • "Бути Рікардо"
  • "Кендімен"
  • "Не дивись наверх"
  • "Енканто"
  • "Французький вісник"
  • "Легенда про зеленого лицаря"
  • "Тим болючіше падати"
  • "Король Річард"
  • "Остання дуель"
  • "Не час вмирати"
  • "Паралельні матері"
  • "Влада пса"
  • "Спенсер"
  • "Трагедія Макбета"

Найкращі візуальні ефекти:

  • "Чорна вдова"
  • "Дюна"
  • "Вічний"
  • "Головний герой"
  • "Мисливці за привидами: спадкоємці"
  • "Годзілла проти Конга"
  • "Матриця: Воскресіння"
  • "Не час вмирати"
  • "Шан-Чі і легенда десяти кілець"
  • "Людина-павук: немає шляху додому"

Церемонія вручення премії Оскар запланована на 27 березня в Dolby Theater, в Лос-Анджелесі.

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