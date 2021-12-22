"Погані дороги" не пройшли відбір на номінацію "Найкращий міжнародний фільм".

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на "Оскар-2022". У кожній категорії відібрані по 10-15 фільмів-номінантів, але пізніше члени Кіноакадемії відберуть тільки по 5 фіналістів. Фільми, які вже безпосередньо претендуватимуть на "Оскар", будуть відомі 8 лютого 2022 року.

Зазначимо, українська драма "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапила в лонг-лист премії, але не пройшла відбір в шорт-лист. Таким чином в 2022 році цей фільм, на жаль, не отримає нагороду.

При цьому гучний фільм "Дюна" претендує одразу на чотири нагороди, а фільм про Джеймса Бонда "Не час вмирати" - на п'ять.

"Сядь за кермо моєї машини", Японія

"Купе номер 6", Фінляндія

"Велика свобода", Австрія

"Лунана: як в класній кімнаті", Бутан

"Втеча", Данія

"Я створений для тебе", Німеччина

"Агнець", Ісландія

"Герой", Іран

"Рука Бога", Італія

"Вулик", Косово

"Молитви про вкрадених", Мексика

"Найгірша людина на світі", Норвегія

"Plaza Catedral", Панама

"Найкращий Бос", Іспанія

"Playground", Бельгія

Найкращий документальний фільм:

"Ascension"

"Attica"

"Біллі Айліш: злегка розмитий світ"

"Файя Дайи"

"The First Wave"

"Пагін"

"На одному диханні"

"Джулія"

"Президент"

"На шляху до зцілення"

"Рятувальна операція"

"Просто, як вода"

"Літо Соулу"

"The Velvet Underground"

"Текст у вогні"

Найкращий саундтрек:

"Дюна"

"Бути Рікардо"

"Кендімен"

"Не дивись наверх"

"Енканто"

"Французький вісник"

"Легенда про зеленого лицаря"

"Тим болючіше падати"

"Король Річард"

"Остання дуель"

"Не час вмирати"

"Паралельні матері"

"Влада пса"

"Спенсер"

"Трагедія Макбета"

Найкращі візуальні ефекти:

"Чорна вдова"

"Дюна"

"Вічний"

"Головний герой"

"Мисливці за привидами: спадкоємці"

"Годзілла проти Конга"

"Матриця: Воскресіння"

"Не час вмирати"

"Шан-Чі і легенда десяти кілець"

"Людина-павук: немає шляху додому"

Церемонія вручення премії Оскар запланована на 27 березня в Dolby Theater, в Лос-Анджелесі.

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