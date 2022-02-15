Проголосувати за фільм можна на офіційній сторінці премії в Twitter.

У ніч з 27 на 28 березня відбудеться церемонія головної кінопремії "Оскар". Цього року організатори премії вирішили внести деякі зміни. Виявляється, що тепер глядачі можуть самі вибрати стрічку, яка отримає нагороду, але в якій категорії - невідомо.

З 14 лютого по 3 березня шанувальники можуть написати твіт із згадкою свого улюбленого фільму (який обов'язково вийшов в 2021 році), додати до нього теги #OscarsFanFavorite і #Sweepstakes або проголосувати за фільм на офіційному сайті церемонії.

Крім того, відомо, що ведучими премії цього року стануть актриси Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджина Голл.

Як повідомляє Deadline, організатори премії хочуть покращити показники залученості цього року. Тому до церемонії залучили актрис комедійного жанру, які зможуть залучити аудиторію.

Нагадаємо, раніше американська кіноакадемія назвала номінантів на премію "Оскар-2022".

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