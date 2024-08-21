Стрічка, що розповість про українських музикантів на війні, вийде в український прокат вже у вересні.

12 вересня 2024 року в Україні розпочнеться прокат документального фільму "Озброєні піснею" (Soldiers of Song).

Фільм розповість про відомих українських музикантів та музиканток, які стали на захист країни у 2022 році як військові, волонтери чи "посли" України у світі: Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи"), Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк ("Бумбокс"), Миколай Сєрга, оперний співак Сергій Іванчук, Марко Галаневич ("ДахаБраха"), Василь Крячок (дириґент Львівської національної філармонії), Саша Чемеров (The Gitas), Катерина (Пташка) Поліщук та скрипаль Моісей Бондаренко.

Режисером фільму став американець Раян Сміт, володар премії "Еммі" за документальний фільм "NFL 360: Хто, якщо не ми" про українських гравців в американський футбол, що приєдналися до лав ЗСУ напочатку повномасштабного вторгнення.

Також до команди долучився композитор Кадім Тарасов, який працював над "Культура vs Війна" про Ахтема Сеітаблаєва та Сергія Михальчука.

Як пише видання Cinema Sentries, "Озброєні піснею" висвітлюють іншу частину російсько-української війни, яку обговорюють небагато ЗМІ", а також зазначає, що "деяким із музикантів надається можливість продемонструвати свій талант, один із яких фантастично виконує пісню Metallica Noting Else Matters".

Нагадаємо, наразі в Україні триває прокат документального фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про становлення першої попзірки України.

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