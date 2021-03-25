Зйомки фільму, сценарій якого режисер написав під час карантину, пройдуть в Мадриді та Ла-Манчі.

Іспанський гранд-режисер, володар двох премії "Оскар" і двох нагород Каннського кінофестивалю Педро Альмодовар ("Все про мою матір", "Розірвані обійми", "Шкіра, в якій я живу") розпочав зйомки свого нового фільму Madres Paralelas, що дословно перекладається як "Паралельні матері", однак остаточно українська назва стане відомо пізніше.

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Про це повідомила одна з муз Альмодовара - іспанська акторка Россі Де Пальма ("Жінки на межі нервового зриву", "Розірвані обійми", "Чоловік, який вбив Дон Кіхота"), яка на своїй Instagram-сторінці опубліковала спільний з режисером знімок, підписавши його просто: "Перший день зйомок, перші обійми".

Також у стрічці зіграє лауреатка премії "Оскар" Пенелопа Крус ("Розірвані обійми", "Ванільне небо", "Римські пригоди", "Вікі Крістіна Барселона").

Як зазначає пише "Вольга Україна", сценарій був написаний Педро Альмодоваром під час карантину й сам автор вважає майбутню стрічку дуже напруженою історією: "У фільмі я розповідаю про важливість наших предків та нащадків. Неминуча і тема пам'яті. У моїй фільмографії багато історій матерів. Але ті героїні, що стали частиною цієї історії, - зовсім інші. Зараз мене, як оповідача, надихають саме недосконалі матері".

Зйомки фільму пройдуть в Мадриді та Ла-Манчі. Більше подробиць про проект стане відомо найближчим часом.

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Автор: Марина Григоренко