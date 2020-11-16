16 листопада в США вручили премію People's Choice Awards - народну премію, яка вручається з 1975 року. Переможці премії вибираються шляхом голосування в Інтернеті. Список номінацій також визначається на думку користувачів Інтернету. До 2017 року премію продюсувала компанія Procter & Gamble і вона транслювалася на каналі CBS. З 2018 року права на премію викупив телеканал E!.
Церемонія People's Choice Awards 2020 пройшла в Лос-Андежелесі. Зірки прибули на червону доріжку, щоб отримати свої нагороди. Подія проводилася з дотриманням коронавірусних обмежень. Зірки дотримувалися соціальної дистанції і попередньо здавали тест на COVID-19.
People's Choice Awards 2020-переможці премії
Народна ікона - Дженніфер Лопес
Fashion-ікона - Трейсі Елліс Росс
Кращий фільм - "Погані хлопці назавжди"
Краща комедія - "Будка поцілунків 2"
Кращий екшен-фільм – "Мулан"
Краща драма - "Гамільтон"
Кращий сімейний фільм - мультфільм " Вперед"
Кращий актор - Вілл Сміт
Краща актриса – Тіффані Хэддиш
Кращий актор драматичного фільму - Лін-Мануель Міранда
Краща актриса комедійного фільму - Джої Кінг
Кращий актор екшен-фільму - Кріс Хемсворт
Кращий серіал - "Анатомія пристрасті"
Кращий драматичний серіал – "Ривердейл"
Кращий комедійний серіал - "Я ніколи не..."
Кращий фантастичний серіал - "Вайнона Ерп"
Краща група – BTS
Кращий серіал для безперервного перегляду - "Зовнішні мілини"
Найкраще реаліті-шоу – "Не відстаючи від Кардашян"
Найкраще талант-шоу – "Голос"
Кращий актор серіалу - Коул Спроус
Краща актриса серіалу - Еллен Помпео
Найкраще денне ток-шоу - "Шоу Еллен Дедженерес"
Найкраще вечірнє ток-шоу - "Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном"
Зірка реаліті-шоу - Хлої Кардашян
Кращий співак - Джастін Бібер
Краща співачка - Аріана Гранде
Краща пісня – Dynamite – BTS
Кращий альбом – Map of the Soul: 7 – BTS
Кращий кантрі-співак - Блейк Шелтон
Нова артистка – Doja Cat
Найкраще музичне відео – Dynamite – BTS
Краща музична колаборація – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Кращий саундтрек - Only the Young (Тейлор Свіфт- " місіс Америка")
Зірка соцмереж - Емма Чемберлен
Б'юті-інфлюенсер- Джеймс Чарльз
Соціальна знаменитість - Аріана Гранде
Найстильніша зірка - Зендая
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