У США пройшло нагородження премії People's Choice Awards з дотриманням карантинних заходів.

16 листопада в США вручили премію People's Choice Awards - народну премію, яка вручається з 1975 року. Переможці премії вибираються шляхом голосування в Інтернеті. Список номінацій також визначається на думку користувачів Інтернету. До 2017 року премію продюсувала компанія Procter & Gamble і вона транслювалася на каналі CBS. З 2018 року права на премію викупив телеканал E!.

Церемонія People's Choice Awards 2020 пройшла в Лос-Андежелесі. Зірки прибули на червону доріжку, щоб отримати свої нагороди. Подія проводилася з дотриманням коронавірусних обмежень. Зірки дотримувалися соціальної дистанції і попередньо здавали тест на COVID-19.

People's Choice Awards 2020-переможці премії

Народна ікона - Дженніфер Лопес

Fashion-ікона - Трейсі Елліс Росс

Кращий фільм - "Погані хлопці назавжди"

Краща комедія - "Будка поцілунків 2"

Кращий екшен-фільм – "Мулан"

Краща драма - "Гамільтон"

Кращий сімейний фільм - мультфільм " Вперед"

Кращий актор - Вілл Сміт

Краща актриса – Тіффані Хэддиш

Кращий актор драматичного фільму - Лін-Мануель Міранда

Краща актриса комедійного фільму - Джої Кінг

Кращий актор екшен-фільму - Кріс Хемсворт

Кращий серіал - "Анатомія пристрасті"

Кращий драматичний серіал – "Ривердейл"

Кращий комедійний серіал - "Я ніколи не..."

Кращий фантастичний серіал - "Вайнона Ерп"

Краща група – BTS

Кращий серіал для безперервного перегляду - "Зовнішні мілини"

Найкраще реаліті-шоу – "Не відстаючи від Кардашян"

Найкраще талант-шоу – "Голос"

Кращий актор серіалу - Коул Спроус

Краща актриса серіалу - Еллен Помпео

Найкраще денне ток-шоу - "Шоу Еллен Дедженерес"

Найкраще вечірнє ток-шоу - "Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном"

Зірка реаліті-шоу - Хлої Кардашян

Кращий співак - Джастін Бібер

Краща співачка - Аріана Гранде

Краща пісня – Dynamite – BTS

Кращий альбом – Map of the Soul: 7 – BTS

Кращий кантрі-співак - Блейк Шелтон

Нова артистка – Doja Cat

Найкраще музичне відео – Dynamite – BTS

Краща музична колаборація – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Кращий саундтрек - Only the Young (Тейлор Свіфт- " місіс Америка")

Зірка соцмереж - Емма Чемберлен

Б'юті-інфлюенсер- Джеймс Чарльз

Соціальна знаменитість - Аріана Гранде

Найстильніша зірка - Зендая

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Автор: Катерина Пулатова