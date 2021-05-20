Артист не зможе виступити у гранд-фіналі у суботу, як планувалося раніше.

Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс, який приніс перемогу Нідерландам, де цього року проходить конкурс, підхопив коронавірус.

Як йдеться на сайті конкурсу, виконавець, який повинен був виступити наживо під час суботнього гранд-фіналу, отримав позитивний результат на COVID-19.

Зазначається, що у Дункана легкі симптоми, проте навіть з мінімальним періодом ізоляції у 7 днів, він не зможе виступити на сцені Ahoy Arena в Роттердамі.

Цікаво, що минулого понеділка Дункан мав негативний тест, що дало йому змогу виступити в першому півфіналі. Проте вже у середу у нього з'явилися перші симптоми.

Читайте такожСьогодні – другий півфінал Євробачення 2021: де та коли дивитися конкурс онлайн"Ми, звичайно, розчаровані, перш за все через те, що Дункан заслуговує живого виступу на сцені Євробачення-2021 після його перемоги в 2019 році і всесвітнього успіху пісні Arcade. Проте, ми дуже пишаємося його виступом на розігріві в першому півфіналі. Звичайно, ми бажаємо Дункана якнайшвидшого одужання!", - сказав виконавчий продюсер, передає ТСН.

Цьогоріч на Євробаченні застосовується суворий протокол з охорони здоров'я і безпеки COVID-19. Всі, хто працює по периметру об'єкта, повинні мати негативний тест на коронавірус.

Сьогодні, 20 травня відбудеться другий півфінал конкрсу, в якому візьмуть участь 17 країн-учасниць.

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Автор: Ірина Погоріла