В український прокат фільм вийде 5 вересня 2024 року.

Кінокомпанія Miramax показав трейлер напруженого трилера "Переслідувач" (Strange Darling) від творців нашумулого горору "Варвар".

В центрі сюжету фільму – хлопець і дівчина, які випадково зустрілися в барі. Втім, з кожним новим побаченням їхні стосунки ставали все більш нездоровими. Тепер він переслідує її через усе місто зі заплямованими кров'ю руками, але жага до вбивства не вщухла. Дівчина кличе на допомогу всіх, кого зустрічає, але кожен, хто зважиться їй допомогти – помре. Що викликало лють чоловіка? Що приховує дівчина? Можливо, її таємниця і є причиною серії вбивств?

Головні ролі у фільмі виконали Вілла Фіцджеральд (серіали "Річер", "Падіння дому Ашерів"), Кайл Ґаллнер ("Усміхайся"), Медісон Біті ("Одного разу... в Голлівуді"), Стівен Майкл Квезада (серіал "Пуститися берега"), Ед Беглі молодший (серіал "Краще подзвоніть Солу") та інші.

Зняв фільм американський режисер Джей Ті Мольнер, найбільше відомий за своїм режисерським повнометражним дебютом "Злочинці та ангели" (2016).

Світова прем'єра фільму відбулася ще у вересні 2023 року на кінофестивалі Fantastic Fest в Техасі, але до кінотеатрів він потрапив тільки зараз.

В український прокат фільм вийде 5 вересня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Зазначимо, наразі на Rotten Tomatoes фільм має 100% схвалення від критиків за підсумками 17 відгуків.

Вас також можуть зацікавити новини: