В українських кінотеатрах фільм має з'явитися вже з 28 січня 2021 року.

Вийшов локалізований український трейлер видовищного хорору «Пік страху» (оригінальна назва - Let it Snow), що став дебютною стрічкою українського режисера Станіслава Капралова.

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Як повідомляє Вольга Україна, цей молодіжний хорор є українським кіно, створеним у ко-продукції зі США та Іспанією. Фільм знято англійською мовою з залученням акторів з різних країн світу, на чолі з виконавицею головної ролі - українською акторкою Іванною Cахно, яка активно будує голлівудську кар'єру та голосно заявила про себе у 2018-му році завдяки участі у двох блокбастерах – «Тихоокеанський рубіж: Повстання» та «Шпигун, який мене кинув».

За сюжетом фільму, приваблива американська пара молодих сноубордистів - любителів фрірайду, відправляється до засніжених гір мальовничої Грузії. Здається, що на них очікує лише краса, спокій та насолода. Але тихе місце насправді розриває на частини безликий вершник, в якого є своя місія. Тепер на молодих людей чекає справжня боротьба за виживання посеред неймовірних краєвидів.

Прем’єрний показ стрічки в Україні відбувся у серпні 2020 року в рамках 49-го міжнародного кінофестивалю "Молодість". В українських кінотеатрах фільм має з'явитися вже з 28 січня 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко