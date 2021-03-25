У фільмі "Чорний Адам" з Дуейном Джонсоном зіграє Пірс Броснан. Йому дісталася роль супергероя Доктора Фейта.
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Як повідомляє THR, це перша супергеройська роль 67-річного актора. Таким чином Броснан стане частиною Кіновсесвіту DC ("Ліга справедливості", "Диво-Жінка", "Аквамен", "Шазам").
У "Чорному Адамі" Броснан виконає роль Кента Нельсона – сина археолога, який навчився магії і отримав суперсили від стародавнього божества. У фільмі він виступить засновником "Товариства справедливості Америки - організації супергероїв, яка передувала»Лізі справедливості".
В акторський каст "чорного Адама", крім Джонсона і Броснана, увійшли Елдіс Ходж, Ной Сентінео і Квінтесса Суінделл.
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