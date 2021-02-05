З 19 лютого в кінотеатрах України виходить дотепний кримінальний трилер "Аферистка" з Розамунд Пайк та Пітером Дінклейджем в головних ролях.

Пітер Дінклейдж - актор рідкісної харизми й дару, бо давайте бути чесними - не кожен голлівудський актор переконливий в драматичних та комедійних ролях, і вже точно рідко який американець може на екрані зобразити переконливий британський акцент. А ось для Дінклейдж це все не проблема. Він робить це з тільки йому притаманною легкістю.

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З 19 лютого в кінотеатрах України виходить дотепний кримінальний трилер "Аферистка" з Розамунд Пайк та Пітером Дінклейджем в головних ролях. У той час, як Розамунд вже отримала номінацію на "Золотий глобус", Дінклейдж поки залишається без престижних нагород за цей фільм, що втім ніяк не применшує його внесок у фільм. Перші американські журналісти, які вже подивилися фільм, запевняють, що на глядачів чекає сильне протистояння ну дуже суперечливих та яскравих персонажів.

Тож близька прем'єра - ідеальний привід уважніше придивитися до фільмографії зірки "Ігри престолів", "Хронік Нарнії", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" та "Месників: Війна нескінченності". Так, ніхто не стане заперечувати, що популярне шоу HBO зробило Пітера Дінклейдж асвітовою зіркою, але свою першу популярність уродженець Нью-Джерсі отримав значно раніше, та й зводити все до Тіріона Ланністера якось не виходить. Тож разом з "Вольга Україна" ми зібрали для вас дуже різні фільми за участю актора, які з легкістю показують широкий діапазон зірки “Аферистки”.

"Станційний доглядач", 2003 рік

Після цього фестивального хіта кіноіндустрія серйозно сприйняла ім'я Пітера Дінклейджа, який отримав на кінофестивалі в Санденс премію за кращу чоловічу роль. Драмеді Тома Маккарті ("У центрі уваги") писалося спеціально під головну зірку фільму, з яким сценарист та режисер давно товаришує, а фільм про чоловіка, який втратив себе і намагається віднайти заново сенс життя, навіть збільшив потік туристів на маленькі залізничні станції. Культурних людей, які стежать за кінофестивалями, потягнуло в бік одноповерхової Америки. Разом з Пітером Дінклейджем у фільмі є і інші блискучі актори, серед яких - Патриція Кларксон, Боббі Каннавале та Мішель Вільямс.

Для кого: думаючих і тонко відчуваючих.

"Пенелопа", 2006 рік

Перша спроба Різ Візерспун стати продюсером виявилася легкою і дуже симпатичною фентезійною романтичною комедією про дівчину, яка народилася з незвичним носом через родинне прокляття. Що фільму точно вдалося, так це зібрати сильний акторський склад. У головній ролі - Крістіна Річчі, її потенційний романтичний інтерес зіграв Джеймс МакЕвой, ексцентричних батьків - ветерани комедії Кетрін О'Хара та Річард Е. Грант, і сама Візерспун з’явилася в ролі нової подруги Пенелопи. Дінклейдж же зіграв мстивого папараці, у якого несподівано виявився свій секрет - серце, яке ще здатне на співчуття і симпатію.

Для кого: романтиків, звичайно ж.

"Смерть на похоронах", 2007 рік

Культова британська чорна комедія режисера Френка Оза ( "Відчайдушні шахраї", "Степфордські дружини") розповідає про не дуже дружню родину, яка зібралася на похорон батька. Звичайно у кожного, крім сімейного горя, ще й безліч скелетів у шафі, так що привід, і становище в цілому, й без того пригнічує. Так ще й з'являється таємний коханець татка, який прямо під час похорону приймається за шантаж. Ось цього коханця якраз і грає Пітер Дінклейдж, до того ж - абсолютно блискуче. У фільму є дві версії - маловідома канадська, і куди більш відома американська з Крісом Роком й Мартіном Лоуренсом. Але, мабуть, ці фільми скотилися в гротеск, в той час як британський оригінал витримав перевірку часом.

Для кого: поціновувачів чорного гумору.

"Три білборда на кордоні Еббінгу, Міссурі" 2017 рік

Фільм-бенефіс Френсіс Макдорманд, який за її власним визнанням, ніколи б не став таким успішним і улюбленим у всьому світі без талановитого акторського кастингу. І якщо персонажі Вуді Харрельсона й Сема Роквелла символізували марну боротьбу героїні за правду, то Джеймс - герой Дінклейджа, міг би стати шансом на нове життя, яким героїня не змогла або не захотіла скористатися. Ірландський драматург Мартін МакДона ("Залягти на дно в Брюгге", "Сім психопатів") в інтерв'ю Sunday Times вже встиг озвучити, що хотів би написати щось саме під Пітера Дінклейджа, настільки їм сподобалося працювати з актором над "Трьома білбордами". І це правда блискуча ідея, нам тільки залишається чекати. Сподіваємося, що дуже потужного фільму, балансуючого на межі комедії та драми. А в цілому, дивно наскільки Пітер кожного разу вражає режисерів.

Для кого: любителів сильних історій.

"Аферистка", 2021 рік

Цей фільм викликав справжній шквал позитивної критики, коли його вперше продемонстрували на кінофестивалі в Торонто. Протистояння Розамунд Пайк та Пітера Дінклейджа назвали однією з найсильніших акторських дуелей за останні роки. А ще справедливо зазначали, що нарешті для двох яскравих акторів знайшлися відмінні ролі, що дозволили їм "відвести душу". У трилері з явним комедійним відтінком Розамунд Пайк грає Марлу Грейсон - юриста за назвою, а справжнісіньку аферистку за фактом. Вона контролює все навколо і вміє жонглювати буквою закону. Але в однієї з її жертв виявляється дуже небезпечний захисник, який живе поза законом. І тепер Марлі, яка звикла бути хижачкою, доведеться вибирати: дати бій, який виходить за рамки її звичної компетенції, або здатися? У той час як для героя Дінклейдж цей конфлікт носить дуже особистий характер і він не збирається відступати. Що з цього вийшло - ми дізнаємося вже 19 лютого, коли "Аферистка" з'явиться в українських кінотеатрах. Але вже зараз неможливо не визнати, що Пітеру Дінклейджу цей образ дуже і дуже до лиця.

Для кого: для тих, кого не відлякати авантюризмом і несподіваними сюжетними поворотами.

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Автор: УНІАН