Студія Pixar опублікувала трейлер свого нового мультфільму "Лука".

Відео опубліковано на YouTube- каналі компанії. Читайте також"Душа" від Pixar: рецензія на найочікуваніший мультфільм 2020 року

У ролику показані друзі-хлопчаки, які зустрілися на італійській Рив'єрі й виявилися морськими монстрами. 

Режисер мультфільму - Енріко Касароса. Сценарій картини написали Джессі Ендрюс і Майк Джонс (автор "Душі"). Серед продюсерів - дворазовий лауреат премії "Оскар" Піт Доктер (режисер "Головоломки" та "Корпорації монстрів").

Прем'єра "Луки" намічена на літо 2021 року.

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Автор: Ольга Робейко