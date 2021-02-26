Студія Pixar опублікувала трейлер свого нового мультфільму "Лука".
Відео опубліковано на YouTube- каналі компанії. Читайте також"Душа" від Pixar: рецензія на найочікуваніший мультфільм 2020 року
У ролику показані друзі-хлопчаки, які зустрілися на італійській Рив'єрі й виявилися морськими монстрами.
Режисер мультфільму - Енріко Касароса. Сценарій картини написали Джессі Ендрюс і Майк Джонс (автор "Душі"). Серед продюсерів - дворазовий лауреат премії "Оскар" Піт Доктер (режисер "Головоломки" та "Корпорації монстрів").
Прем'єра "Луки" намічена на літо 2021 року.
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