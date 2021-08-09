Анюта Славська в кліпі змінила кілька образів - від світської левиці до боксера.

Після дворічної паузи в музичній творчості співачка Анюта Славська представила кліп на пісню "Магніт". Трек створений в колаборації зі шведським музикантом, лідером культової групи Secret Service Тімом Нореллом.

Виявляється, кілька років тому співачка потрапила на концерт Secret Service в Києві. Тоді вона зважилася взяти автограф у артиста. Завдяки цьому вони змогли трохи поспілкуватися і ось зараз з'явився результат їх знайомства.

"Тім відслухав мої треки, і сказав, що у мене тесситура голосу - дуже схожа на легендарну французьку виконавицю Jackie Quartz, пісня якої порвала всі хіт-паради в 80-х, і вислав готовий трек. З березня цього року пісня лежала у мене "в столі". Вона довго трансформувалася і через закриті кордони зводилася дистанційно. Але побачивши слова до пісні поляка Влада Шумана - одразу зрозуміла, що це воно", - сказала співачка.

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У кліпі співачка постала в п'яти кардинально різних образах: світська левиця, журналіст, ринг-гьорл, боксер, рефері. І все для того, щоб показати різні грані жінки. Ідея кліпу - боротьба. Кожен день звичайна дівчина, дівчинка, жінка бореться з перешкодами як всередині, так і зовні.

"Ми змінюємо свій настрій і ставлення до тієї чи іншої ситуації сотні разів на день, і в цьому наша унікальність. Тисячі відтінків настрою, яскраві фарби змінюються чорно-білою картиною, сірі півтони змінюються сонячним осяянням. Ми можемо все: народити нову людину, створити себе з нуля, впасти як лебідь об землю, підставити другу щоку і як птах Фенікс повстати з попелу. Боротьба щодня за своє щастя, за благополуччя, за майбутнє, за любов", - додала Славська.

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Автор: Діана Могилєвич