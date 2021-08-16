Артур Логай вийде на танцювальний паркет.

Український актор Артур Логай прийняв зірковий челендж і вийде на паркет шоу "Танці з зірками", який стартує 30 серпня на 1+1.

"Участь в "Танцях з зірками" - це величезний виклик для мене, тому що я боюся танців. У мене немає страху перед виконанням небезпечного трюку на майданчику, а ось танці поки сильніші за мене. Мені завжди здавалося, що я дерев'яний, як мінімум на половину. І тепер у мене з'явилася прекрасна можливість це виправити, побороти себе ж. До того ж я дуже азартний, а "Танці з зірками" все ж змагальне шоу, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти", - сказав Артур Логай.

Нагадаємо, виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гуморист Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич