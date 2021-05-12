Серіал скоро вийде / скріншот YouTube
Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер другого сезону майбутнього серіалу "Рагнарек".
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Крісло сценариста зайняв Адам Прайс. Згідно з сюжетом, головному герою належить дізнатися, що його місто зачароване стародавніми силами. Герою доведеться піти на багато чого для того, щоб врятувати свою сім'ю.
Крім того, за сценарієм головний герой у другому сезоні зустрінеться зі своїм ворогом.
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