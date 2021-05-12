Прем'єра серіалу запланована на кінець травня.

Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер другого сезону майбутнього серіалу "Рагнарек".

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Крісло сценариста зайняв Адам Прайс. Згідно з сюжетом, головному герою належить дізнатися, що його місто зачароване стародавніми силами. Герою доведеться піти на багато чого для того, щоб врятувати свою сім'ю.

Крім того, за сценарієм головний герой у другому сезоні зустрінеться зі своїм ворогом.

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Автор: Діана Могилєвич