У зв'язку із пандемією загальна сума касових зборів значно знизилася.

Складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020 року.

Читайте такожWarner Bros. запустила виробництво "Диво-жінки 3" з Галь ГадотПідсумки року підвів сайт Box Office Mojo, що відстежує касові збори від кінопрокату в усьому світі.

Варто відзначити, що у зв'язку із пандемією загальна сума касових зборів у 2020-му значно знизилася і склала менш як 13 мільярдів доларів (у 2019 році – 42 мільярди доларів)

Найкасовіші фільми 2020-го: лідер рейтингу

Рейтинг очолила китайська військова драма "Вісім сотень". Картина вийшла в прокат в серпні та зібрала 416 мільйонів доларів.

Фільм розповідає про чотириденну оборону складу Сіхан в Шанхаї 1937 року під час битви за Шанхай. Нерівна битва 524-го полку 88-ї дивізії, в якій залишилося в живих менше половини з восьми сотень бійців проти 20 тисяч солдатів японської армії.

Топ-10 найкасовіших фільмів 2020 року

"Вісім сотень" - 461 млн.

"Погані хлопці назавжди" - 426 млн.

"Тенет" - 362 млн.

"Соник в кіно" - 310 млн.

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла" - 246 млн.

"Цзян Цзия" - 240 млн.

"Хижі пташки: приголомшлива історія Харлі Квінн" - 201 млн.

"Людина-невидимка" - 143 млн.

"Вперед" - 141 млн.

"Поклик предків" - 110 млн.

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Автор: Катерина Шварц