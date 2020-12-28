Складено рейтинг найкасовіших фільмів 2020 року.
Читайте такожWarner Bros. запустила виробництво "Диво-жінки 3" з Галь ГадотПідсумки року підвів сайт Box Office Mojo, що відстежує касові збори від кінопрокату в усьому світі.
Варто відзначити, що у зв'язку із пандемією загальна сума касових зборів у 2020-му значно знизилася і склала менш як 13 мільярдів доларів (у 2019 році – 42 мільярди доларів)
Найкасовіші фільми 2020-го: лідер рейтингу
Рейтинг очолила китайська військова драма "Вісім сотень". Картина вийшла в прокат в серпні та зібрала 416 мільйонів доларів.
Фільм розповідає про чотириденну оборону складу Сіхан в Шанхаї 1937 року під час битви за Шанхай. Нерівна битва 524-го полку 88-ї дивізії, в якій залишилося в живих менше половини з восьми сотень бійців проти 20 тисяч солдатів японської армії.
Топ-10 найкасовіших фільмів 2020 року
- "Вісім сотень" - 461 млн.
- "Погані хлопці назавжди" - 426 млн.
- "Тенет" - 362 млн.
- "Соник в кіно" - 310 млн.
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттла" - 246 млн.
- "Цзян Цзия" - 240 млн.
- "Хижі пташки: приголомшлива історія Харлі Квінн" - 201 млн.
- "Людина-невидимка" - 143 млн.
- "Вперед" - 141 млн.
- "Поклик предків" - 110 млн.
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