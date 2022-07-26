Ці серіали точно не залишать вас байдужими.

Зрада... У сучасному світі дівчата часто переживають зради з боку своїх коханих, і не кожна може впоратися з цим болем. Але ж і у самих жінок рильце може бути в пуху.

Як цей етап у житті переживають серіальні герої - дивіться у добірці УНІАН.

"Відіграти назад"

Не дарма кажуть, що зазвичай у психологів або психотерапевтів у самих в особистому житті не все так гладко. Це доводить і історія про Грейс Фрейзер, яка начебто була щасливо заміжня. Але після появи в житті її чоловіка гарячої латиноамериканки, вона розуміє, що зовсім не знала свого обранця.

"Доктор Фостер"

Цей серіал розповість про жінку, яка підозрює свого чоловіка в зрадах. Нав'язливі думки переростають в одержимість. В результаті у неї з'являються проблеми не тільки в особистому житті, але і на роботі.

"Хороша дружина"

У центрі сюжету дружина прокурора, яка потрапляє в непросту життєву ситуацію. Її чоловік потрапляє в секс-скандал, і його садять у в'язницю. Як діятиме головна героїня - дивіться.

"Кохання і анархія"

Заміжня консультантка і молодий айтішник заводять інтрижку, яка не вписується в соціальні норми і врешті-решт змушує їх переглянути свої погляди на життя.

"Фатальний потяг"

Сім'я відправляється на відпочинок, де глава сімейства заводить інтрижку на стороні. Але коли він захоче повернутися до своєї сім'ї, то зрозуміє, що маніячка вчепилася в нього мертвою хваткою.

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