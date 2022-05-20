Майбутній сьомий сезон стане для шоу останнім.

Американський телеканал The CW оголосив про закриття популярного підліткового детективного серіалу "Рівердейл" (Riverdale) після виходу сьомого сезону.

Як пише Variety, майбутній сьомий сезон шоу, який запланований до виходу влітку 2023 року, стане для шоу останнім.

Відзначимо, серіал "Рівердейл", заснований на серії Archie Comics (один всесвіт з пригодами Сабріни Спеллман), стартував в січні 2017 року і на даний момент нараховує шість сезонів. Паралельно з The CW серіал виходить на Netflix.

У центрі сюжету серіалу – спочатку група підлітків з сонного містечка Рівердейл, який шокує загадкова смерть одного зі спадкоємців місцевої впливової сім'ї.

По ходу серіалу герої Арчі Ендрюс (Кей Джей Апа), Бетті Купер (Лілі Рейнхарт), Вероніка Лодж (Каміла Мендес), Джагхед (Коул Спроус), Шеріл Блоссом (Меделін Петш) та інші відкривають страшні таємниці містечка, плетуть інтриги, протистоять мафії, вирішують справи любовні та борються за владу. Події 5 сезону відбуваються через сім років після фіналу 4 сезону, коли герої стають старшими.

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