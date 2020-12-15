Співак Роббі Вільямс представив кліп на пісню під назвою Can't Stop Christmas, в якому постав в образі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Читайте такожШон Мендес і Каміла Кабельо випустили кліп на різдвяну піснюСингл увійшов в розширене перевидання різдвяного альбому The Christmas Present (2019). Одним із співавторів треку виступив британський письменник і журналіст Кріс Хіт, автор двох біографічних книг про Роббі Вільямса.
Режисером відео виступив Ден Мессі, який працював з Тейлор Свіфт і Едом Шираном, передає 112.ua.
За сюжетом Вільямс відзначає Різдво разом зі своїми близькими і спостерігає за діями уряду на екрані, після чого телефонує їм по Zoom. У кліпі також з'являється актриса в образі колишнього британського прем'єра Терези Мей.
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