Сьогодні американському акторові виповнилося 78 років.

Американський актор Роберт Де Ніро сьогодні відзначає своє 78-річчя. Він найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Також Де Ніро є володарем премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981).

На честь свята пропонуємо згадати найкращі фільми з його участю.

Таксист

Фільм вийшов в далекому 1976 році. У стрічці Роберт зіграв ветерана війни, який працює таксистом в США. В результаті бойових дій у нього з'явилися психічні відхилення, з якими йому складно нормально жити.

Зоряний пил

Стрічка вийшла в 2007 році і стала однією з найбільш пам'ятних за участю Роберто де Ніро. Це казка, повна пригод, чарівництва і справжнього кохання. Молодий чоловік Трістан пообіцяв своїй коханій дістати зірку, що впала за інший бік зачарованої стіни.

Стажист

Персонаж Роберта Де Ніро потрапляє на стажування до процвітаючої кар'єристки за соціальною програмою для пенсіонерів. Самотній вдівець хоче знову відчувати ритм життя, але кожен раз придумувати нові заняття для себе стало все складніше.

Хрещений батько

У цьому гангстерському фільмі Де Ніро виконав роль молодого Віто Корлеоне, який ще не став главою однієї з мафіозних сімей Нью-Йорка.

Мій хлопець-псих

У фільмі головний герой одержимий ідеєю повернути свою колишню дружину, до якої йому заборонено навіть наближатися. Але це не заважає йому кинутися в авантюру.

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Автор: Діана Могилєвич