Головну роль виконає зірка "Ходу королеви" Аня Тейлор-Джой.

Режисер "Божевільного Макса" Джордж Міллер розкрив низку деталей сольного фільму про Фуріосу - персонажа фільму "Божевільний Макс: Дорога люті".

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Як повідомляє "Игромания"з посиланням на австралійські ЗМІ, постановник бачить картину як "сагу", яка торкнеться декількох років життя персонажа. Стрічка буде відокремленою, але мати знайомі елементи для фанатів франшизи.

Головну роль виконає зірка "Ходу королеви" Аня Тейлор-Джой. У фільмі також з'явиться Кріс Хемсворт.

Міллер зазначає, що проекту вдалося рушити з місця завдяки стабільності в керівництві Warner Bros. В минулі роки керівництво студії змінювалося близько шести разів, що позначалося на розробці.

За даними Deadline, новий фільм стане найдорожчим в Австралії, принісши економіці країни близько 350 млн доларів.

Франшиза "Божевільний Макс" присвячена світу постапокаліпсису. Перший її фільм вийшов на екрани ще в 1979 році. Остання на сьогодні картина - "Дорога люті" була випущена в 2015 році, отримавши позитивні відгуки у критиків і глядачів.

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Автор: Дмитро Захаров