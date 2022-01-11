Прем’єра відбулася для багатотисячної аудиторії співачки на її соціальних сторінках.

На різдвяні свята 2022 року Руслана презентувала свій знаковий та довгоочікуваний музичний фільм "Різдвяний Сон". Скарбничка проектів "Різдво з Русланою", що були започатковані ще в середині 90-х і стали одним з беззаперечних символів новітньої української різдвяної традиції, поповнилася ще одним діамантом.

Прем’єра відбулася для багатотисячної аудиторії співачки на її соціальних сторінках, фільм дивились люди з різних країн світу.

"У Різдвяну ніч мені наснився сон, в якому я побачила Різдвяну Україну і себе - цей сюжет було покладено в основу фільму. Цей фільм - це ескіз моєї мрії. Наше Різдво - це відповідь на питання, хто ми, звідки прийшли і куди йдемо", - коментує співачка Руслана.

У фільмі яскравий перетин багатьох ліній, сюжетів, естетик та сенсів. Явне та сон. Таємниця та розповідь. Сучасність та традиція. Колискова та Коляда.

"Кажуть, споглядаючи у дзеркало, у відображенні явного не побачиш таємного. Та це не означає, що його нема. Треба лише зазирнути у своє серце. Спитати у Бога Предвічного. Згадати на Роду написане. Почути Душею заспіване. І твій сон розповість істинне, правдиве, автентичне – те, чого не видно наяву", - розповіла Руслана.

Читайте також"Засновано на ржачних подіях": названо дату прем'єри комедії "Любов і Блогери"У головних ролях фільму – співачка-колядник, оточена друзями, простими українцями, що відгукнулися на заклик Руслани взяти участь в зйомках фільму, прийти на Софійську площу, поділитись тим, як вони святкують Різдво та разом заколядувати.

Звучання різдвяних пісень прикрасили автентичною красою та вишуканістю партії у виконанні близьких друзів Руслани – всесвітньо відомого українського скрипаля Василя Попадюка та віртуозного цимбаліста-мультиінструменталіста Андрія Войчука.

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