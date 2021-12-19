Після смерті Містера Біга його дружина Керрі Бредшоу не плакала. А в новому епізоді вона, здається, повернулася до колишнього життя.

Онлайн вийшов 3 епізод серіалу "І просто так..." - продовження культового "Сексу і міста". Напередодні, 9 грудня, глядачі побачили перші дві серії.

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"І просто так..." (And Just Like That): 3 серія

Що відбувається з Керрі після смерті Містера Біга?

Якщо ви думали нарешті у третій серії побачити страждання Керрі Бредшоу за Джоном Престоном (Містером Бігом), розчаруємо вас: цього не станеться. Ба більше, жінка хоче відчинити "шафу зі скелетами", намагаючись знайти бодай якусь зачіпку: підбираючи пароль до комп'ютера померлого чоловіка, шукаючи в кишенях його костюмів невідомо що. Апогеєм цієї параної став заповіт: виявилось, що коханий Керрі залишив своїй колишній дружині Наташі 1 млн долл. "Світлого смутку більше немає", - каже головна героїня серіалу.

Читайте такожГлядачів серіалу "І просто так..." приголомшили в першому епізодіБредшоу вигадала собі нову проблему: вона переслідує Наташу в соцмережах й наживо, підозрюючи свого покійного чоловіка у таємних зв'язках з екс-дружиною. Та остання запевнила: Джон постійно кохав лише Керрі. А гроші, які їй він залишив, вона віддасть на благодійність.

Та навіть після цього Бредшоу неспокійна, вона йде до своєї старої квартири, оскільки у їхньому колишньому гніздечку вона не може спати.

Несподіване відкриття Шарлотти

З новим сезоном спливли й актуальні питання сьогодення: самовираження та самоідентифікації. Так, донька Шарлотти заявляє, що вона не відчуває себе дівчинкою, її мама почувається розгубленою. Їй радять не панікувати завчасно.

Міранда та її проблеми в сексі з чоловіком

У 3 серії "І просто так..." "спливають" серйозні проблеми у стосунках Міранди та її чоловіка Стіва. Виявляється, у них вже кілька років немає сексу. А жінка, очевидно, саме через це зловживає алкоголем.

Крім того, глядачі побачили сцену, в якій Міранда та колега Керрі та гумористка Че роблять чіткі натяки одна одій про симпатію.

Нагадаємо, у першій серії "І просто так..." помер один з головних персонажів - Містер Біг. Крім того, глядачам пояснили відсутність Саманти у серіалі - вона нібито переїхала до Британії й більше ні з ким з подруг не спілкується.

Коли вийдуть нові серії "І просто так..."

Наступні серії продовження серіалу "Секс і місто" вийдуть 23 та 30 грудня; 6, 13, 20, 27 січня та 3 лютого 2022-го.

Як повідомлялося, на тлі виходу серіалу "І просто так..." Кріса Нота, виконавця ролі Містера Біга, коханого Керрі, одразу кілька жінок звинуватили у згвалтуваннях. Сам він всі звинувачення відкидає.

Автор: Ольга Робейко