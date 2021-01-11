Кінострічка вийде на платформі HBO Max.

Опубліковано тизер до нового сезону серіалу "Секс і місто". Дата прем'єри поки невідома.

Відповідний ролик опублікувала в Instagram виконавиця головної ролі в серіалі Сара Джессіка Паркер. Читайте такожСеріал "Загублені в космосі" продовжили на останній третій сезон

Актриса показала короткий трейлер, в ньому кадри Нью-Йорка чергувалися із зображеннями екрана комп'ютера, на якому набирали текст.

"Я мимоволі запитую: де вони зараз?"- підписала ролик Сара, зробивши відсилання до однієї зі знаменитих фраз її героїні в серіалі.

Деталі сюжету поки не розкриваються. Повідомляється, що серіал складатиметься з 10 епізодів.

"Секс і місто": що відомо про стрічку

Американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг — вони вільно обговорюють питання сексу, любові й кар'єри.

До касту нового сезону серіалу приєдналися Синтія Ніксон та Крістін Девіс. А ось історія героїні Кім Кетролл продовження не отримає. Виконавиця ролі Саманти відмовилася від зйомок через конфлікт із Сарою Джесікою Паркер.

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Автор: Ольга Робейко