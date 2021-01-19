Саманту замінять "сильна, впливова афроамериканка" й дівчина азіатського походження.

У нових серіях "Сексу і міста" з'являться дві нові героїні замість Саманти Джонс у виконанні Кім Кетролл, яка відмовилася від участі у зйомках.

Читайте такожНа Netflix вийшов перший фільм з українською озвучкою та субтитрамиПро це повідомляє Daily Mail. Так, Саманту замінять "сильна, впливова афроамериканка" й дівчина азіатського походження.

Співрозмовник видання зазначив, що було б нерозумно демонструвати життя Нью-Йорка лише очима білошкірих персонажів.

"Смішно, що життя в такому плавильному котлі, як Нью-Йорк, показували виключно очима білих жінок", - зазначило джерело Daily Mail.

"Секс і місто": що відомо про новий сезон

Продовження серіалу "Секс і місто" вийде на платформі HBO Max. Сиквел "А потім" складатиметься з 10 епізодів.

За інформацією ЗМІ, зйомки почнуться навесні в Нью-Йорку. Дата виходу поки не розкривається.

Раніше було опубліковано тизер до нового сезону серіалу "Секс і місто".

До касту нового сезону серіалу приєдналися Синтія Ніксон і Крістін Девіс. А ось історія героїні Кім Кетролл продовження не отримає. Виконавиця ролі Саманти відмовилася від зйомок через конфлікт із Сарою Джесікою Паркер.

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Автор: Ольга Робейко