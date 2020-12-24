"Секс і місто" перезапустять / фото lifestyle
Стрімінговий сервіс HBO Max планує перезапустити серіал"Секс і місто".
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У міні-серіалі знімуться всі акторки, які виконали головні ролі в оригінальному телешоу, крім Кім Кетролл (Саманта Джонс). Вона неодноразово заявляла журналістам, що не розглядає можливість повернення в проект.
Якщо перезапуск дійсно відбудеться, то серіал вийде виключно на стримінговому сервісі HBO Max.
Серіал "Секс і місто": що відомо
- Американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом.
- Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів.
- Одним з постійних авторів і режисерів серіалу є Майкл Патрік Кінг.
- Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30" - вони вільно обговорюють питання сексу, кохання та кар'єри.
- Основний склад акторів протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон.
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