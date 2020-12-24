У міні-серіалі знімуться не всі акторки, які виконали головні ролі в оригінальному телешоу.

Стрімінговий сервіс HBO Max планує перезапустити серіал"Секс і місто".

Читайте такожПародія на події 2020-го: що відомо про нове творіння авторів "Чорного дзеркала"Про це повідомляє Deadline з посиланням на джерела.

У міні-серіалі знімуться всі акторки, які виконали головні ролі в оригінальному телешоу, крім Кім Кетролл (Саманта Джонс). Вона неодноразово заявляла журналістам, що не розглядає можливість повернення в проект.

Якщо перезапуск дійсно відбудеться, то серіал вийде виключно на стримінговому сервісі HBO Max.

Серіал "Секс і місто": що відомо

Американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом.

Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів.

Одним з постійних авторів і режисерів серіалу є Майкл Патрік Кінг.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30" - вони вільно обговорюють питання сексу, кохання та кар'єри.

Основний склад акторів протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон.

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Автор: Катерина Шварц