Дата прем'єри нового сезону шоу поки невідома.

Стало відомо, як сценаристи продовження «Сексу та міста» пояснять глядачам відсутність на екрані однієї з чотирьох головних героїнь проекту – Саманти Джонс.

Читайте такожЗМІ дізналися, хто замінить Саманту в серіалі "Секс і місто"Про це розповіла головний контент-директор HBO Max Кейсі Блойс, пише Vanity Fair.

У мережі чутки про те, що за сюжетом нової частини історії Саманта помре, але Блойс спростувала цю інформацію.

«У серіалі, як і в реальному житті, люди приходять у ваше життя і йдуть з нього. Дружба згасає, і починається нова. Так що я думаю, що все це дуже показово для реальних етапів, реальних етапів життя... Сценаристи намагаються правдиво розповісти історію про те, як це - бути 50-річною жінкою в Нью-Йорку. Друзів, з якими ви близькі в 30, може не залишитися у вашому житті до 50 років», - зазначила вона.

«Секс та місто»: що відомо про серіал і продовження

Американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старому.

Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг – вони вільно обговорюють питання сексу, любові та кар'єри.

Дата прем'єри нового сезону шоу поки невідома. Факт, що виконавиця ролі Саманти Джонс актриса Кім Кетролл відмовилася взяти участь у зйомках. За чутками, відмова пов'язана з конфліктом з Сарою Джесікою Паркер, яка зіграла Керрі Бредшоу.

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Автор: УНІАН