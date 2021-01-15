Співачка Селена Гомес представила відеокліп на пісню De Una Vez. Ця композиція — перша іспаномовна робота зірки.
Відео опубліковано на YouTube-каналі знаменитості.Читайте такожПіснею року ставши реп Карді Бі про "вологу кицьку"
"Це початок того, що я так довго хотіла вивчити. Сподіваюся, вам сподобається це так само сильно, як мені", - анонсувала кліп Селена на своїй сторінці в Instagram.
У пісні Гомес співає про минулі стосунки, ця відеоробота — своєрідний символ початку нової сторінки в житті артистки.
Співачка з'являється у відео в ніжній сукні з флористичним принтом, її образ доповнюють квіти у волоссі.
Хто така Селена Гомес
- Селена Марі Гомес (англ. Selena Marie Gomez) - американська співачка й актриса.
- З 2009 року була вокалісткою поп-рок-групи Selena Gomez& the Scene. У 2012 році колектив оголосив про перерву в кар'єрі, і Гомес почала сольну кар'єру.
- Селена займається благодійною діяльністю. Вона — посол доброї волі ЮНІСЕФ.
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