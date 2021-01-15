28-річна співачка присвятила пісню прощанню з минулим.

Співачка Селена Гомес представила відеокліп на пісню De Una Vez. Ця композиція — перша іспаномовна робота зірки.

Відео опубліковано на YouTube-каналі знаменитості.Читайте такожПіснею року ставши реп Карді Бі про "вологу кицьку"

"Це початок того, що я так довго хотіла вивчити. Сподіваюся, вам сподобається це так само сильно, як мені", - анонсувала кліп Селена на своїй сторінці в Instagram.

У пісні Гомес співає про минулі стосунки, ця відеоробота — своєрідний символ початку нової сторінки в житті артистки.

Співачка з'являється у відео в ніжній сукні з флористичним принтом, її образ доповнюють квіти у волоссі.

Хто така Селена Гомес

Селена Марі Гомес (англ. Selena Marie Gomez) - американська співачка й актриса.

З 2009 року була вокалісткою поп-рок-групи Selena Gomez& the Scene. У 2012 році колектив оголосив про перерву в кар'єрі, і Гомес почала сольну кар'єру.

Селена займається благодійною діяльністю. Вона — посол доброї волі ЮНІСЕФ.

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Автор: Ольга Робейко