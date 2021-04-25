Сергій Нейчев залишив шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену шоу "Голосу країни-11" у фіналі вийшов учасник команди Олега Винника Сергій Нейчев.
Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)Заради перемоги в шоу він уперше заспівав англійською мовою. Нейчев потужно виконав хіт Селін Діон My heart will go on.
"Ти - молодець, ти - народний голос. Ти знаєш, чого хочеш на сцені", - прокоментував Олег Винник виступ Сергія.
Але Нейчеву не вистачило голосів глядачів - він залишив шоу в суперфіналі.
Нейчев залишив шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official
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