Сергій Нейчев залишив шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official

На сцену шоу "Голосу країни-11" у фіналі вийшов учасник команди Олега Винника Сергій Нейчев. 

Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)Заради перемоги в шоу він уперше заспівав англійською мовою. Нейчев потужно виконав хіт Селін Діон My heart will go on.

"Ти - молодець, ти - народний голос. Ти знаєш, чого хочеш на сцені", - прокоментував Олег Винник виступ Сергія.

Але Нейчеву не вистачило голосів глядачів - він залишив шоу в суперфіналі.

Нейчев залишив шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко