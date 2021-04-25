Сергій Нейчев залишив шоу "Голос країни-11" у суперфіналі (фото, відео)

Фіналіст вразив чуттєвим виконанням хіта з фільму "Титанік". Та йому не вистачило голосів глядачів, щоб поборотися за перемогу у шоу.

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