Раніше користувачі розкритикували творців шоу за рішення взяти темношкіру актрису на роль англійської королеви.

Компанія Fable Pictures спільно з Channel 5 та Sony Pictures Television показали перший кадр майбутнього міні-серіалу «Анна Болейн», який розповість про долю другої дружини англійського короля Генріха VIII Тюдора.

Читайте такожУ мережі "рознесли" темношкіру актрису, яка зіграє в міні-серіалі королеву АнгліїФото розміщено в Twitter Channel 5.

Головну роль в шоу виконала британська модель та акторка Джоді Тернер-Сміт (фільм «Квін та Слім», серіал «Справжня кров»).

Як відомо, відразу після новини про те, що Анну Болейн зіграє темношкіра акторка, в соціальних мережах вибухнув шквал критики. На думку багатьох користувачів, оскільки в сучасному кіно неприпустимий вайтвошінг (коли білі актори грають представників етнічної меншини), то і блеквошінг в цьому випадку неприйнятний.

Серіал про Анну Болейн: що відомо

Це буде трисерійне шоу.

Режисером виступила Лінсі Міллер («Падіння в мертві води», «Робити гроші»), а сценаристом – Єва Хеддервік Тернер.

Зйомки завершилися ще в грудні 2020 року в Йоркширі.

Прем'єра запланована на кінець 2021 року.

Сюжет . Серіал покаже останні місяці життя Болейн перед стратою. В цей час королева буде активно боротися за гендерну рівноправність в патріархальній Англії.

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Автор: Катерина Шварц