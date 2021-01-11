Головну роль виконала Ребекка Брідс / скріншот
Телеканал CBS випустив новий трейлер серіалу "Клариса", який повинен стати продовженням фільму "Мовчання ягнят".
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За інформацією Deadline, дія серіалу відбуватиметься в 1993 році, через рік після подій ву "Мовчанні ягнят".
Прем'єра запланована на 11 лютого.
Серіал "Клариса": трейлер
Продовження "Мовчання ягнят": що відомо
Дія відбуватиметься через рік після подій у "мовчанні ягнят" / скріншот
- Шоу розповість про історію агента ФБР Клариси Старлінг, яка розслідує справи серійних вбивць та сексуальних маніяків.
- Головну роль виконала Ребекка Брідс, відома за серіалами "Милі ошуканки" та "Велика хвиля".
- Авторами шоу виступили Дженні Люмет і Алекс Куртцман (виконавчий продюсер "Зоряного шляху", "Сонної лощини" і "Областей темряви").
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