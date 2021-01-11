Вийшов новий трейлер серіалу-сиквелу "Мовчання ягнят" (відео)

Прем'єра запланована на 11 лютого.

Телеканал CBS випустив новий трейлер серіалу "Клариса", який повинен стати продовженням фільму "Мовчання ягнят". Читайте такожСеріал "Секс і місто" отримав продовження: опубліковано тизер (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі TV Promos. За інформацією Deadline, дія серіалу відбуватиметься в 1993 році, через рік після подій ву "Мовчанні ягнят". Прем'єра запланована на 11 лютого. Серіал "Клариса": трейлер Продовження "Мовчання ягнят": що відомо Шоу розповість про історію агента ФБР Клариси Старлінг, яка розслідує справи серійних вбивць та сексуальних маніяків.

Головну роль виконала Ребекка Брідс, відома за серіалами "Милі ошуканки" та "Велика хвиля".

Авторами шоу виступили Дженні Люмет і Алекс Куртцман (виконавчий продюсер "Зоряного шляху", "Сонної лощини" і "Областей темряви"). Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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