П'ятий сезон серіалу повинен був стати останнім, але пізніше серіал продовжили на шостий, фінальний сезон.

Уряд Великобританії має намір звернутися до Netflix з проханням додати в серіал "Корона" попередження для глядачів про те, що його сюжет частково - вигадка.

Читайте такожЗ'явився повноцінний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона"Як розповів в інтерв'ю виданню The Daily Mail міністр культури Великобританії Олівер Дауден, він планує направити лист керівництву онлайн-платформи, в якому попросить прояснити для передплатників, що показані в шоу події часто не відповідають дійсності, передає 112.ua.

"Це бездоганно поставлений художній твір, але, як і у випадку з іншими проектами, Netflix повинен був з самого початку це прояснити. Без цього пояснення ціле покоління глядачів, які не жили в ті часи, будуть приймати вигадку за правду", - заявив він.

Раніше з'явилася інформація, що королівська сім'я розкритикувала четвертий сезон серіалу. Принц Вільям заявив, що він "експлуатує" шлюб його батьків — принца Чарльза і принцеси Діани — і представляє його в хибному світлі.

Подібні побоювання на цьому тижні висловлювали і представники австралійського співтовариства: в одній із серій прем'єр-міністр країни в 1980-ті роки Боб Хоук вимовляє на одному з ток-шоу слово "Свиня" щодо королеви Єлизавети II. Як уточнили представники Головного австралійського каналу ABC, такого насправді не відбувалося.

Представники Netflix поки ніяк не прокоментували слова Даудена.

Четвертий сезон "корони" вийшов 15 листопада. У ньому знялися Джилліан Андерсон, Емма Коррін, Олівія Колман і Хелена Бонем-Картер.

П'ятий сезон повинен був стати останнім, але пізніше серіал продовжили на шостий, фінальний сезон.

Роль королеви Єлизавети II в п'ятій частині виконає Імельда Стонтон. Стонтон зіграє Єлизавету в XXI столітті. Також вже знайдена актриса на роль принцеси Маргарет в п'ятому сезоні. Австралійська актриса Елізабет Дебікі ("Нічний адміністратор"," Тенет") в п'ятому і шостому сезонах зіграє принцесу Діану. Зйомки п'ятого сезону стартують влітку 2021 року, тому він вийде не раніше 2022 року.

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Автор: УНІАН