Marvel продовжив серіал ще на один сезон.

Американська компанія, що видає комікси, Marvel підтвердила те, що серіал "Локі" буде продовжений.

Спочатку така інформація з'явилася в сцені після титрів останньої серії першого сезону. При цьому поки невідомо, коли відбудеться прем'єра другого сезону. Але головну роль, як і в першому сезоні, зіграє Том Хіддлстон.

Нагадаємо, дії першого сезону розгортаються одразу ж після крадіжки Тессеракта у фільмі "Месники: фінал" (2019). І тоді альтернативна версія Локі потрапляє в "управління тимчасовими змінами", бюрократичну організацію, яка існує поза простором і часом. Богу обману належить відповісти за свої злочини проти часу і перед ним постає вибір: піддатися стиранню з реальності або допомогти УТЗ в боротьбі зі своєю альтернативною версією.

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Автор: Діана Могилєвич