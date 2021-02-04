Серіал розроблено для телеканалу The CW.

Опубліковано перші кадри з п'ятого сезону популярного серіалу The CW "Рівердейл". На них показані дорослі герої шоу після стрибка у часі.

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Зазначається, що роки не пройшли для них задарма: головний герой Арчі пов'язав своє життя з військовою сферою, Бетті (Лілі Рейнхарт) перестала зав'язувати волосся у фірмовий хвіст, а Вероніка (Каміла Мендес), судячи з помітної обручки, вдало вийшла заміж.

Серіал "Рівердейл": перші кадри після стрибка у часі

Серіал "Рівердейл": що відомо

Американська телевізійна підліткова драма, заснована на коміксах Арчі.

Шоу було розроблено головним креативним директором Archie Comics Роберто Агірре-Сакаса для телеканалу The CW.

Сюжет. У серіалі розповідається про Арчі Ендрюса та його друзів, які проживають в невеликому і безпечному містечку Рівердейл. У першому сезоні після несподіваного вбивства юного Джейсона Блоссома (брат Шеріл Блоссом) хлопці починають заглиблюватися в похмурі таємниці міста, який вже ніколи не буде безпечним.

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Автор: УНІАН