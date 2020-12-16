Netflix анонсував вихід нових епізодів комедійного анімаційного серіалу "Розчарування".
Читайте такожDisney показав трейлер нового мультсеріалу "Дивовижний світ Міккі Мауса"Трейлер нової частини опублікований на YouTube-каналі Netflix.
Так, третя частина серіалу вийде 15 січня 2021 року.
Серіал розповідає про принцесу-алкоголічку Бін, її ельфа-компаньйона Ельфо і "особистого демона" Люцика, які живуть в середньовічному королівстві Дрімландія.
"Розчарування" - американський фентезійний мультсеріал для дорослої аудиторії, створений автором "Сімпсонів" і "Футурами" Меттом Грейнінгом.
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