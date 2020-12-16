Netflix опублікував трейлер нового сезону мультсеріалу "Розчарування" (відео)

Серіал розповідає про принцесу-алкоголічку Бін, її ельфа-компаньйона Ельфо і "особистого демона" Люцика.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter