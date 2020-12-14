Канал The CW представив новий постер серіалу під назвою "Супермен і Лоїс".
Читайте такожПредставлено зоряний постер драми "Диявол назавжди"На знімку, опублікованому в Twitter проекту, зображені Кларк Кент і Лоїс Лейн у виконанні Тайлера Хекліна і Бітсі Таллок відповідно. Дует вперше з'явився в серіалі "Супердівчина".
В описі йдеться, що після багатьох років зіткнень з суперлиходіями відомі супергерой і журналістка стали батьками. Тепер їм потрібно якось впоратися з тими стресом і складнощами, з якими стикаються сучасні батьки. За сюжетом у героїв два сини, їх зіграють Джордан Ельзасс і Олександр Гарфін. Без протистоянь з новими лиходіями справа не обійдеться, передає 112.ua.
Прем'єра "Супермена і Лоїс" відбудеться 23 лютого 2021 року.
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