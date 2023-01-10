В новому сезоні харизматичний вбивця переїде з США до Лондона.

Netflix випустив перший трейлер четвертого сезону популярного серіалу "Ти" (You), що розповідає про психопата-вбивцю Джо Голдберга.

Цього разу харизматичний вбивця з манією до контролю переїде з США до Великобританії, створивши нову ідентичність професора Джонатана Мура, який отримав роботу в престижному коледжі Лондона.

Поступово він вливається в життя лондонської молодої еліти і намагається порвати з колишніми згубними звичками, однак невдовзі він починає проявляти інтерес до нової жертви. Тим часом, Лондон шокує серія вбивств в елітних колах.

Паралельно Голдберг страждатиме від спогадів про Мерієн Белламі з 3 сезону.

Головну роль, як і в попередніх сезонах, виконує зірка серіалу "Пліткарка" Пенн Беджлі. Також до ролі Мерієн повернулася Таті Габріель ("Моторошні пригоди Сабріни", "Uncharted").

Серед новачків сезону – Лукас Гейдж ("Білий Лотос", "Ейфорія"), Шарлотта Річі ("Привиди", "Свіже м’ясо"), Тіллі Кіпер ("Мешканці Іст-Енду"), Емі-Лей Гікмен ("Мешканці Іст-Енду"), Ед Спілерс ("Абатство Даунтон) та інші.

Четвертий сезон серіалу буде поділений на дві частини, перша з яких стане доступна на Netflix вже 9 лютого 2023 року. Друга частин вийде за місяць після першої – 9 березня 2023 роки. При цьому наразі не повідомляється, по скільки епізодів буде в кожній частині та загалом у сезоні. Однак попередні три сезони налічували по 10 епізодів кожен.

Серіал "Ти" – що відомо

Американський серіал "Ти" у жанрі кримінальна драма / психологічний трилер, заснований на однойменному романі Кароліни Кепнес, розповідає про чоловіка на ім'я Джо Голберг. Він розумний і привабливий, однак у нього є серйозна проблема – коли він закохується, він стає одержимий своїм новим захопленням, і він ладен на все, щоб завоювати цю жінку. Навіть на вбивство.

У першому сезоні, який вийшов у 2018 році, Голберг жив у Нью-Йорку та працював у книжковому магазині, а об'єктом його кохання була письменниця-початківиця Ґвіневра Бек.

У другому сезоні, що вийшов у 2019 році, Голберг взяв ім'я Вілл Беттельгейм та переїхав до Лос-Анджелеса, де протягом наступних двох сезонів будував стосунки з шеф-кухаркою Лав Квінн, поступово повертаючись до своїх згубних звичок. Однак в третьому сезоні, представленому у 2021 році, вже Лав вдалася до жахливих речей, щоб зберегти стосунки з коханим, який, тим часом, зустрів нову одержимість.

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