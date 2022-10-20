Прем'єра 4 сезону серіалу запланована на 3 листопада.

Стрімінговий сервіс HBO Max випустив перший повноцінний трейлер 4 сезону супергеройского серіалу "Титани" (Titans), знятого за мотивами коміксів видавництва DC Comics.

Відомо, що четвертий сезон серіалу складатиметься з 12 епізодів, розбитих на 2 частини. Перші шість епізодів покажуть з 3 листопада 2022 року, коли вийдуть одразу дві серії, по 1 грудня.

"Титани" – що відомо про серіал

В центрі сюжету серіалу знаходиться команда молодих супергероїв під назвою Титани, які борються з різного роду загрозами як з нашого світу, так і з-за його меж. Інколи Титани перетинаются з персонажами з серіалу "Роковий патруль".

На чолі команди стоїть Дік Ґрейсон – колишній цирковий акробат, який після смерті батьків був усиновлений Брюсом Вейном та тренований Бетменом для боротьби з злочинністю. Саме він був першим Робіном. Після сварки з наставником він стає лідером Титанів, бажаючи вийти з тіні Бетмена. Згодом він змінєю псевдонім з Робіна на Найтвінга.

Також у команді Титанів спочатку були іншопланетна принцеса Коріанд'ер з можливістю стріляти енергійними болтами і літати, також відома як Старфайєр, молода емпатка Рейчел / Рейвен, яка є дочкою демона, і чиї сили обумовлені її емоціями, та підліток Ґарфілд Лоґан, також відомий як Звір, який отримав зелену шкіру і можливість перетворюватись на будь-яку тварину через побічні ефекти від препарату, який вилікував його від смертельного захворювання. Пізніше постійним членом команди став клон Супермена та Лекса Лютора на ім'я Коннор чи Супербой. У 4 сезоні до команди Титанів доєднається представлений у попередньому сезоні підліток Тім Дрейк, який у коміксах є одним з наступних Робінів.

Серед нових персонажів, які з'являться у 4 сезоні: геніальний суперзлодій Лекс Лютор, який раніше лише згадувався у серіалі, суперзлодійка Джинкс, яка вміє управляти природними елементами, суперзлодій Брат Крові у виконанні зірки "Щоденників вампіра" та "Первородних" Джозефа Моргана та впливовий член Церкви Крові Мати Мейхем у виконанні Франки Потенте ("Біжи, Лоло, біжи", "Ідентифікація Борна"). Також в 4 сезоні очікується гостьова поява Дезстроука та Старгерл.

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