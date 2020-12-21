Найбільше обговорюють сцену, коли кінь вирішив випорожнитися прямо в кадрі.

Стрімінговий сервіс Netflix показав нарізку невдалих моментів зі зйомок першого сезону серіалу "Відьмак".

Читайте такожNetflix в новому трейлері перетворив "Відьмака" на різдвяну комедіюРолик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

На відео можна побачити головних героїв шоу, які забувають репліки, не втримують предмети або перемовляються з членами команди за кадром.

Але найбільше серед невдалих дублів фанати серіалу обговорюють сцену з головним персонажем, коли кінь вирішив випорожнитися прямо в кадрі під час зйомок.

Серіал "Відьмак": що відомо

Американо-польський фентезійний телесеріал, знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 20 грудня 2019 року.

13 листопада 2019 року офіційно анонсували другий сезон, який планується у 2021 році.

Роль головного персонажа виконав Генрі Кавілл.

Сюжет. Відьмак Геральт з Рівії, мутант і вбивця чудовиськ, щосили намагається знайти своє місце у світі, де люди часто опиняються набагато гіршими за монстрів. Однак коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллою з Цинтри, що зберігає похмурий секрет, Відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння.

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Автор: Катерина Шварц