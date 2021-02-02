Прем‘єра стрічки - 25 лютого.

Опубліковано офіційний трейлер фільму "Скажене весілля-3". У третій частині комедії планує одружитися наймолодший син Василя та Галини Середюків Захар.

Читайте такожУ мережу "злили" назву нової "Матриці"У трейлері "Скаженого весілля-3" вперше прозвучить уривок офіційного саундтреку до триквелу, автором якого став музичний продюсер фільму Олексій Потапенко. Вже традиційно для франшизи співає Олег Винник, цього разу — у супроводі циганського театру "Романс", повідомляє ТСН.

Вже традиційно для франшизи, зірковий склад "Скаженого весілля-3" вражає: до Юрія Горбунова, Потапа (Олексія Потапенка), Позитива (Олексія Завгороднього), Петра Бампера, Олега Винника приєдналися нові для "скаженого кіновсесвіту" зіркові обличчя — Надія Мейхер, Анна Трінчер та Валерія Товстолес.

Акторський склад поповнили молоді українські актори В'ячеслав Хостікоєв і Катерина Файн, які виконали ролі нареченого та нареченої.

Роль батька нареченої зіграв народний артист України Ігор Крикунов.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко